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د.الكيلة : الوفيات جراء كورونا تضرب فئة الشباب والايام القادمة صعبة

الخميس 08 أكتوبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
د.الكيلة : الوفيات جراء كورونا تضرب فئة الشباب والايام القادمة صعبة



رام الله / سما /

حذرت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة من الارتفاع في عدد الوفيات المصابة بفيروس كورونا، وخاصة من فئة الشباب ولا يعانون من أية أمراض مزمنة أخرى.
وتابعت وزيرة الصحة في حديث لاذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الخميس، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا وتصل المشافي تكون صعبة جدا ويكون المرض قد استفحل في الرئتين وهذا ما يؤدي للوفاة فيما.
كما حذرت وزيرة الصحة من ارتفاع مؤشر تفشي وباء كورونا في الأيام القادمة وخطورة في حصر انتشاره خاصة قبيل دخول فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى تخفيف التجمعات خاصة في المناسبات الاجتماعية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
وقالت وزير الصحة مي كيلة إن الأسرّة في مشافي الوطن باتت مشغولة بشكل كبير بالمصابين بفيروس كورونا ما يشكل أزمة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تأمين أعداد كافية من الموسحات للأشهر الثلاثة المقبلة.

#الكيلة #فيروس كورونا

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