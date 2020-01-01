احتمال انتشار خارج عن السيطرة لفيروس "كورونا" في ألمانيا

وكالات

حذر لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الامراض ومنعها في المانيا الخميس من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي التصريحات الجديدة بعد تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعة آلاف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية نيسان/ابريل، كما أفادت أرقام رسمية وهو الأمر الذي أثار قلق الحكومة.

وعبر وزير الصحة الالماني ينس شبان عن قلقه ازاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد

واشار معهد روبرت كوخ لمراقبة الوضع الصحي على موقعه الالكتروني الى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق. وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 نيسان/إبريل في أوج إجراءات العزل، وفق بيانات المعطيات التاريخية لوكالة فرانس برس.