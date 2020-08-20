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اتهام ادارة ترامب لكورونا "أضخم أفشل" في التاريخ الامريكي

أزمة وباء كورونا تسيطر علي مناظرة بنس وهاريس

الخميس 08 أكتوبر 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة وباء كورونا تسيطر علي مناظرة بنس وهاريس



وكالات

اتهمت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس خلال المناظرة التلفزيونية الوحيدة بينها وبين منافسها الجمهوري مايك بنس في مدينة سولت ليك سيتي، إدارة الرئيس الأمريكي لأزمة وباء كورونا بأنها "أضخم فشل" في التاريخ الأمريكي. ورد مايك بنس على منافسته الديمقراطية قائلا إنها "تقوض ثقة" الأمريكيين بالتوصل للقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا خلال إدارة ترامب للبلاد وهو ما اعتبره "غير معقول".

ندّدت السناتورة كامالا هاريس التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأمريكي.

وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأمريكيين كانوا شهودا على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

لكنّ بنس ردّ باتّهام هاريس بـ"تقويض ثقة" الأمريكيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا.

وقال بنس مخاطبا هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّا على قول هاريس خلال المناظرة التي استضافتها مدينة سولت ليك سيتي إنّها لن تتناول أي لقاح مضادّ للفيروس إذا ما أوصى بذلك ترامب.

وقالت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سوداء تترشّح لهذا المنصب إنّه "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

وخلافا للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مرارا وتكرارا، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّرا وأكثر هدوءا وأكثر احتراما.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسناتورة الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحيانا أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مرارا عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتا للآخر في معظم الوقت.

وقال بنس مخاطبا هاريس "أود أن أهنّئك، كما فعلت عبر الهاتف، على ترشيحك التاريخي".

وأضاف "أحترم واقع أن جو بايدن كرّس 47 عاما من حياته لخدمة الدولة. أحترم أيضا مسيرتك المهنية في الوظيفة العامة". وردّت عليه هاريس بالقول "شكرا

#فيروس كورونا #البيت الابيض #الانتخابات الأمريكية #المناظرة #لقاح كورونا

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