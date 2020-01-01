مدرب الأرجنتين يُعدد مزايا استمرار ميسي مع برشلونة

وكالات / سما /

صرح ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بأنه من الإيجابي استمرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع الفريق لتحقيق مزيداً من الاستقرار.

وطلب ليونيل ميسي من إدارة برشلونة رسمياً الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان بالفعل قد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة، ولكنه أتخذ قراره بالاستمرار لعدم رغبته في الدخول بمشاكل قضائية مع النادي بسبب بند أحقية رحيله بدون أي مقابل.

وتحدث ليونيل سكالوني في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الأرجنتين أمام الإكوادور مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 قائلاً “لقد تحدثت إلى ليو عندما تم حل كل شيء، ورأيته هادئاً”.

وأضاف “منذ وصوله إلى معسكر منتخب الأرجنتين، تمكنا من إجراء محادثات طويلة، إنه سعيد لوجوده هنا، وإنه جيد الآن مع ناديه”.

وتابع “كل ما أردناه هو أن يتم حل كل شيء، وأن يلعب ويكون على أتم الاستعداد”.

وأردف “بالنسبة لنا، من المؤكد أنه بقى لأنه كان قادراً على اللعب فوراً، فهو يعرف النادي ويحبه، واستمراره يعطيه نوعاً ما من الاستقرار، والآن هو سعيد”.