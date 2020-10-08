الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم أمام مجلس الأمة ليكون وليا للعهد في الكويت

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستورية أمام المجلس أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"

كما تعهد برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.

عاجل / لحظة أداء الشيخ مشعل الاحمد «حفظه الله ورعاه» اليمين الدستورية وليا للعهد.. بعد مبايعته بالإجماع في مجلس الامة عملاً بالمواد 4 و6 و63 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة. #الشيخ_مشعل_الأحمد #الكويت pic.twitter.com/40ULNBdFwB

ونشر مجلس الأمة تغريدة في حسابه على "تويتر" يعلن الموافقة.

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على مبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد #مجلس_الأمة pic.twitter.com/MHxG9fBnwq

واختار أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

مجلس الأمة يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد pic.twitter.com/ZNkBh7pGJQ — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 8, 2020

ويتولى الشيخ مشعل (80 عاما)، وهو الابن السابع للأمير الراحل أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ عام 2004، ويعد مسؤولا أمنيا مؤثرا في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومحللين اعتبارهم أن الأمير الجديد قد يسلم جزءا ملموسا من مسؤولياته إلى ولي عهده الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية العالقة.

وتولى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح السلطة بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الأسبوع الماضي.