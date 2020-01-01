الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ74 على التوالي

رام الله / سما /

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والسبعين على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن الأسير الأخرس رفض كافة مقترحات ادارة سجون الاحتلال والتي تحول دون انهاء اعتقاله وإنما لكسر اضرابه، مشيرا الى أن زوجة الأسير الاخرس بدأت إضرابا عن الطعام واعتصاما امام مستشفى كابلان الإسرائيلي، حيث يرقد زوجها في وضع صحي صعب للغاية.

واشار أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الخميس، الى أن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى من اجل الضغط على ادارة سجون الاحتلال الافراج الفوري عن الأسير الأخرس.