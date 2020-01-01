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الدفاع المدني تحذر من مخاطر الحالة الجوية المتزامنة مع موسم قطف الزيتون

الخميس 08 أكتوبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني تحذر من مخاطر الحالة الجوية المتزامنة مع موسم قطف الزيتون



رام الله / سما /

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المزارعين وكافة المشاركين في قطف وجمع ثمار الزيتون من مخاطر الحالة الجوية المتزامنة مع موسم قطف الزيتون.

ودعت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، من اشعال النيران قبل التأكد من ازالة الاعشاب والأغصان من محيطها بهدف الطهي او اعداد الطعام، والاحتفاظ بكميات من الماء بهدف اخماد الحرائق بعد الانتهاء من استخدامها.

كما حذرت المزارعين والمشاركين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل تجنبا لضربات الشمس والإجهاد، وفي حال التعرض لها ان ينقل المصاب الى مناطق الظل وتقديم الاسعاف اللازم قبل نقله الى المراكز الطبية إذا اقتضت الحاجة.

وأكدت أن هذه الأجواء الحارة ستساعد على انتشار الافاعي والحشرات السامة ومن الضروري الانتباه والحذر عند الجلوس على الأرض لتجنب الاقتراب منها او التعرض للدغاتها او لساعتها، وفي تلك الحالات ضرورة تقديم الاسعافات اللازمة وتجنب الاخطاء الشائعة كمحاولة اخراج السم مع التأكيد على نقل المصاب الى اقرب مركز طبي فورا .

ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك الأطفال في المركبات أو المنازل لوحدهم حماية لهم ومراقبتهم.

كما دعت الى اتخاذ تدابير وإجراءات الوقاية والسلامة في معاصر الزيتون، وتفقدها قبل وأثناء الاستخدام.

#الدفاع المدني #الزيتون #قطف الزيتون

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