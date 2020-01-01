"الخدمة العامة" تفتتح قسم الولادة بحلة جديدة بمبنى القلب والأوعية الدموية

غزة / سما /

افتتحت جمعية الخدمة العامة، في مدينة غزة أمس، قسم الولادة بمقر مستشفى القلب والجراحات التخصصية بحلته الجديدة.

وافتتح القسم، الذي أقيم في مستشفى القلب والجراحات التخصصية بغزة، وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، ومدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، ومديرة برنامج غزة للصحة في "أونروا" غادة الجدبة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الخدمة العامة ومستشفياتها الدكتور أحمد الترك، و المدير الطبي بمستشفى القلب والجراحات التخصصية الدكتور محمد العكلوك، ولفيف من مدراء المستشفيات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

استقبال المرضى

وأعرب وكيل الوزارة أبو الريش، عن فخره بافتتاح قسم الولادة في مستشفى القلب والجراحات التخصصية بحلته الجديدة.

وأكد أبو الريش، في كلمته، أن قسم الولادة في الخدمة العامة كان له دور مهم في استقبال حالات الولادة في ظل انتشار فيروس كورونا، وله دور مهم في التخفيف عن كاهل وزارة الصحة بسبب الجائحة.

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع وزارة الصحة بجمعية الخدمة العامة والتي ساهمت في التخفيف عن كاهل وزارة الصحة طوال الفترة الماضية.

وثمن دور جمعية الخدمة العامة والمستشفيات الأهلية والحكومية العاملة في قطاع غزة لدورها وعملها المستمر في ظل جائحة كورونا، داعيًا الجميع للعمل على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين والارتقاء بالمستوى الصحي.

وأكد أن وزارته تمكنت من إغلاق خرائط تتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا في معظم مناطق قطاع غزة من حيث اكتشاف الحالات المصابة والحالات المخالطة وذلك في كل من جنوب ووسط قطاع غزة و معظم مناطق مدينة غزة،.

وذكر وكيل الوزارة، أن وزارته وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لن تتواني في عملها لحماية المواطنين من الفيروس.

رعاية مستمرة

بدوره، أكد مدير عمليات وكالة الغوث، أن الوكالة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للاجئين في قطاع غزة، وعقد الاتفاقيات مع المستشفيات الحكومية والأهلية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الطبية والإغاثية والتعليمية والخدماتية.

وبين شمالي في كلمة له، أهمية الدور الذي تؤديه جمعية الخدمة العامة في رعاية المرضى المحولين من عيادات "أونروا" والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.

وثمن شمالي، جهود الطواقم الطبية والإدارية العاملة في الجمعية، مؤكدًا مواصلة العمل لخدمة أهالي القطاع في ظل ما يتعرض له من أوضاع صعبة.

النشأة والتطور

من جهته، استعرض المدير الطبي لمستشفى القلب محمد العكلوك، نشأة وتطور جمعية الخدمة العامة والإنجازات التي حققتها طوال الفترة الماضية وافتتاح العيادات الاستشارية وافتتاح قسم الرعاية اليومية للأطفال، واستحداث أقسام ودوائر إدارية جديدة مثل الدائرة الطبية، وقسم العلاقات العامة والإعلام، وقسم المشتريات، إضافة إلى تطوير عدد من الأقسام الطبية منها المختبر المركزي وقسم العلاج الطبيعي وقسم الجراحة والعمليات بالمناظير الجراحية.

واستعرض العكلوك، أبرز الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع وزارة الصحة من أجل توفير خدمة الولادة الطبيعية والقيصرية للمرضى الحاملين لبطاقة التأمين الصحي الحكومي والمدني والعسكري برسوم رمزية، إضافة إلى تجديد اتفاقية "أونروا" لتوفير الخدمات الجراحية لمرضى العيون وجراحة العظام وكذلك الاتفاقيات مع وكالة الغوث والدور الذي تقوم به من أجل تقديم خدمات مميزة للمجتمع الفلسطيني بالشراكة مع الخدمة العامة.

وأكد أن جمعيته تواصل عطاءها من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي قطاع غزة المحاصر.

وجمعية الخدمة العامة، هي جمعية فلسطينية خيرية غير حكومية تمتلك ثلاث مستشفيات في مدينة غزة وهي: مستشفى الخدمة العامة ومستشفى العيون التخصصي ومستشفى القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى مركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المجهز بأحدث التجهيزات الطبية.

وتقدم المؤسسة خدمات صحية متنوعة تلبي احتياجات عدد كبير من المرضى، وتسعى للتخفيف عن كاهل وزارة الصحة من خلال هذه الخدمات النوعية والمتميزة.