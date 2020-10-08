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ذبابة تقف على رأس بنس خلال المناظرة مع هاريس... وبايدن يعلق... فيديو

الخميس 08 أكتوبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ذبابة تقف على رأس بنس خلال المناظرة مع هاريس... وبايدن يعلق... فيديو



وكالات

شهد فجر اليوم الخميس مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان طرفيها كل من كامالا هاريس نائبة جو بايدن، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وسيطر على المناظرة الحديث عن صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا، ومزاعم تهرب ترامب من الضرائب، إلا أن ذبابة وقفت على رأس بنس خلال المناظرة خطفت الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يدع جو بايدن منافس الرئيس دونالد ترامب، الواقعة تمر ببساطة، ليغرد مرتين بطريقة ساخرة من الواقعة.

 نشر بايدن صورة في تغريدة على صفحته الخاصة وهو يمسك بيده "مضرب الذباب"، وعلق قائلا "قدم عرضًا بقيمة 5 دولارات للمساعدة في إطلاق هذه الحملة".

كما وأعاد نشر تغريدة لصورة "مضرب الذباب"، جاء فيها "يبعد الذباب والأكاذيب. احصل عليه".

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