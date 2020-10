ذبابة تقف على رأس بنس خلال المناظرة مع هاريس... وبايدن يعلق... فيديو

شهد فجر اليوم الخميس مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كان طرفيها كل من كامالا هاريس نائبة جو بايدن، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وسيطر على المناظرة الحديث عن صحة الرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا، ومزاعم تهرب ترامب من الضرائب، إلا أن ذبابة وقفت على رأس بنس خلال المناظرة خطفت الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يدع جو بايدن منافس الرئيس دونالد ترامب، الواقعة تمر ببساطة، ليغرد مرتين بطريقة ساخرة من الواقعة.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV