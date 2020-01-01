  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: الاحتلال يعتقل 7 مواطنين فجر الخميس

الخميس 08 أكتوبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: الاحتلال يعتقل 7 مواطنين فجر الخميس



رام الله / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال سبعة مواطنين على الأقل، في مداهمات طالت عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب صالح عبدالرؤوف نزال على مدخل قلقيلية الشرقي مساء الثلاثاء، وعدوان وليد عبد الجليل أحمد من كفر قليل جنوب نابلس.

وشهدت بلدة طمون جنوب طوباس مواجهات مع جنود الاحتلال بعد اقتحام

منزل أحمد أبو شما، وتفتيشه ومصادرة أجهزة خلوية، ما أدى لإصابة أحد الشبان.

وفي مدينة القدس اعتقل الاحتلال من قرية الطور الشاب خليل كمال أبو الهوى.

كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم يوسف جوابرة، والشاب محمد ناصر البدوي، والفتى محمود يوسف ماضي والشاب حمزة أمجد الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل.

الأكثر قراءة اليوم

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر : "كنا على أبواب القاهرة"

صورة الإسرائيليّة حاملة العلم في دُبي تحصد عشرات آلاف الإعجابات والمُشاركات

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

الأوقاف بغزة تُصدر بياناً مهما حول إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تم افتتاحها

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات ويوجه انتقادات لاذعة للسلطة وحماس

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة

ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟