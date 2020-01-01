الضفة: الاحتلال يعتقل 7 مواطنين فجر الخميس

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال سبعة مواطنين على الأقل، في مداهمات طالت عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب صالح عبدالرؤوف نزال على مدخل قلقيلية الشرقي مساء الثلاثاء، وعدوان وليد عبد الجليل أحمد من كفر قليل جنوب نابلس.

وشهدت بلدة طمون جنوب طوباس مواجهات مع جنود الاحتلال بعد اقتحام

منزل أحمد أبو شما، وتفتيشه ومصادرة أجهزة خلوية، ما أدى لإصابة أحد الشبان.

وفي مدينة القدس اعتقل الاحتلال من قرية الطور الشاب خليل كمال أبو الهوى.

كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم يوسف جوابرة، والشاب محمد ناصر البدوي، والفتى محمود يوسف ماضي والشاب حمزة أمجد الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل.