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الخليل : وفاة أول طبيب جراء اصابته بفيروس كورونا

الخميس 08 أكتوبر 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : وفاة أول طبيب جراء اصابته بفيروس كورونا



رام الله / سما /

اعلن الاطباء في المستشفى الاهلي عن وفاة اول طبيب فلسطيني جراء اصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير عام المستشفى الاهلي الدكتور يوسف التكروري، عن وفاة الطبيب حرب رضوان،50 عاما بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وأضاف التكروري:" لم يكن المرحوم الطبيب الانساني حرب، يعاني من امراض سابقة، وقد اصيب بالفيروس قبل نحو الاسبوع، وتلقى العلاج في مستشفى دورا الحكومي لمدة يومين قبل ان نقوم بنقله الى المستشفى الاهلي، حيث مكثف في قسم العناية المكثفة نحو خمسة ايام، حتى وفاته صباح اليوم.

وكان الطبيب المرحوم حرب، يعمل مديراً لمستشفى اليمامة في مدينة بيت لحم قبل اصابته بالفيروس.

وقد سبب له الفيروس مشاكل صحية خطيرة في الرئة أدت الى وفاته.

#طبيب #وفاة #فيروس كورونا #الخليل

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