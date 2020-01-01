رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، إصابة ثلاثة مزارعين نتيجة اعتداء مستوطنين عليهم في حوارة وإحراق 50 شجرة زيتون بدير بلوط.

كما أبرزت دعوة اشتية، الدول المطبعة للاتعاظ من التاريخ وعدم الانخداع بالوعود الأميركية – الإسرائيلية وتأكيده توظيف مئات الكوادر الصحية لمواجهة كورونا خلال الشتاء، وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

* إصابة 3 مزارعين اعتدى عليهم مستوطنون في حوارة وإحراق 50 شجرة زيتون بدير بلوط

* 6 وفيات و510 إصابات جديدة بكورونا

* اشتية يدعو الدول المطبعة للاتعاظ من التاريخ وعدم الانخداع بالوعود الأميركية * الإسرائيلية ويؤكد توظيف مئات الكوادر الصحية لمواجهة كورونا خلال الشتاء

* المصادقة على المخطط الهيكلي للعيسوية بعد إجراء 54 تعديلا عليه يبقيها محاصرة ومعزولة

* إقرار علمي أميريكي بانتشار كورونا عبر الهواء

"الحياة الجديدة":

* مستوطنون يعتدون على مواطنين في حوارة ويحرقون 50 شجرة زيتون في دير بلوط

* الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة ويقتحم مدرسة في الجلمة

* الرئيس يهاتف عريقات معزيا بوفاة ابن شقيقته وتيم بوفاة شقيقته

* استطلاع للمركز العربي للأبحاث: 88% يرفضون اعتراف بلادهم بإسرائيل

* الاحتلال يوافق على إدخال أموال الكانتينا الخاصة بالأسرى

* مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لشراء مطاعيم كوفيد -19 وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

* تركيا تدعم دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين

*6 وفيات و510 اصابات بكورونا

*30 عاما على مجزرة الأقصى الأولى

"الأيام":

* المستوطنون يطلقون حربهم السنوية ضد الزيتون.. إصابة أربعة مزارعين وإحراق عشرات الأشجار

* نفي أوروبي لمزاعم اسرائيلية عن ربط مساعدات إضافية للفلسطينيين بقبول المقاصة

* العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة تشكيل الحكومة الجديدة

* اشتية: نستعد لمواجهة شتاء سيكون صعبا بتعزيز قدرة وكفاءة الطواقم والمرافق الصحية

* كورونا: تسجيل 6 وفيات و510 اصابات ونسبة التعافي من الفيروس بلغت 85.1%

* الإمارات تستضيف اسرائيل في معرضين دفاعيين العام القادم

* مواطنون يخشون من فقدان أراضيهم بعد إقامة بؤرة استيطانية عليها في بيت دجن