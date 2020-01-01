  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"علمدار" مهدد بالسجن 12 عاما.. والسبب هاتف زوجته

الخميس 08 أكتوبر 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"علمدار" مهدد بالسجن 12 عاما.. والسبب هاتف زوجته



وكالات

دفع اختراق الممثل التركي نجم مسلسل "وادي الذئاب"، الشهير بشخصية "مراد علمدار"، نجاتي ششماز، هاتف زوجته ناجيهان، لدفع الأخيرة إلى توجيه تهمة له، ضمن سياق فصول علاقتهما التي آلت للطلاق.

وبحسب تقارير صحفية تركية، فقد استطاع ششماز من الوصول إلى مراسلات خاصة عبر أحد تطبيقات هاتف زوجته السابقة، بالإضافة إلى 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلها من دون علمها.

واستخدم ششماز ما حصل عليه لتثبيت خيانة زوجته له، حيث قدم الأدلة للمحكمة كدليل ضدها ضمن إجراءات الطلاق المستمرة منذ فترة طويلة.

وقدمت ناجيهان شكوى إلى المدعي العام، الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بعقوبة ششماز بالسجن مدة قد تصل إلى 12 عاما نتيجة جريمة الاختراق، حيث يجرم القانون التركي ذلك.

ويواجه ششماز الآن دفعا ببطلان أدلة سابقة كان قدمها لإثبات ادعائه بخيانة زوجته وبطلان أحكام سابقة تحصل عليها في حال ثبتت جريمة الاختراق الأخيرة بحقه.

الأكثر قراءة اليوم

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

اسعار العملات مقابل الشيكل

عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر : "كنا على أبواب القاهرة"

صورة الإسرائيليّة حاملة العلم في دُبي تحصد عشرات آلاف الإعجابات والمُشاركات

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

الأخبار الرئيسية

بندر بن سلطان: دعم القضية الفلسطينية بعد رحيل هذه القيادات و"ارهاب سيناء يأتي من غزة"

الحكومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة

ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟

اشتيه

قرارات الحكومة.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة