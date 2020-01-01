كورونا عالميا : مليون وفاة و69.1% تماثلوا للشفاء

وكالات

وصل عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، إلى ما لا يقل عن 1,051,149 شخصا منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 35,897,910 أشخاص حول العالم بالفيروس، وتماثل للشفاء 24,838,100 منهم حتى اليوم.

وأعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الثلاثاء 5739 وفاة جديدة و340,479 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (986) والبرازيل (819) والولايات المتحدة (667).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 210,918 وفاة من أصل 7,501,847 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2,952,390 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 147,494 وفاة من أصل 4,969,141 إصابة، ثم الهند مع 104,555 وفاة (6,757,131 إصابة) والمكسيك مع 82348 وفاة (794,608 إصابة) وبريطانيا مع 42445 وفاة (530,113 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 100 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (87) ثم بوليفيا (70) وإسبانيا والبرازيل (69).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4.634 وفاة من أصل 85489 إصابة (7 إصابات بين الثلاثاء والأربعاء) فيما تعافى 80650 شخصًا.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 360,202 وفاة من أصل 9,791,667 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 237,716 وفاة من أصل 6,000,940 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 220,444 (7,672,719 إصابة).

وسجلت آسيا 146,871 وفاة (8,762,262 إصابة) والشرق الأوسط 48234 وفيات (2,117,212 إصابة) وأفريقيا 36884 وفاة (1,533,959 إصابة) وأوقيانيا 988 وفاة (32154 إصابة).

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.