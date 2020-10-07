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رونالدو يحتج علي حكم مباراة البرتغال واسبانيا ويثير غضبه

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحتج علي حكم مباراة البرتغال واسبانيا ويثير غضبه



سما

أثار حكم مباراة منتخب البرتغال وضيفه الإسباني الودية المقامة الآن، غضب النجم كريستيانو رونالدو، بعد إنهائه الشوط الأول من اللقاء قبل ثوان من اكتمال الـ45 دقيقة.

وفاجأ الحكم، رونالدو بإطلاق صافرته في الدقيقة 44 و52 ثانية، معلنا عن نهاية الشوط الأول، ليتوجه إليه النجم البرتغالي ويشير له بيده إلى أن الوقت الأصلي لم ينته بعد، كما أشار له بضرورة احتساب بعض الدقائق الإضافية.

#البرتغال #اسبانيا #كريستيانو رونالدو

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