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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية



وكالات

قام  التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتراض قواته طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت، مساء الأربعاء، من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب الحوثيين المدعومين من إيران.

#التحالف العربي #السعودية #اليمن #الحوثيون

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