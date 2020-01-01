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مصادر عبرية تزعم : الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف تمويلها حال استمرار رفضها استلام الضرائب من اسرائيل

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية تزعم : الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف تمويلها حال استمرار رفضها استلام الضرائب من اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر عبرية ان الاتحاد الاوروبي هدد السلطة بعدم تقديم مساعدات مالية إضافية طالما ترفض الحكومة الفلسطينية استلام اموال الضرائب من اسرائيل.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مسؤولين اسرائيليين ودبلوماسيين اوروبيين ان الرسالة نُقلت في محادثات جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس محمود عباس.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام اموال الضرائب من اسرائيل بعد اعلان رئيس حكومة الاحتلال عن خطة الضم .

وتبلغ قيمة اموال الضرائب اكثر من 500 مليون شيكل شهرياً، وجمعت اسرائيل من الضرائب اكثر من 2.5 مليار شيكل وترفض السلطة تلقيها بعد وقف التنسيق الامني مع اسرائيل.
 

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أوروبيون إن السلطة اتصلت في الأسابيع الأخيرة بالاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية ، وطلبت قروضًا عاجلة لدفع الرواتب.

ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج الفلسطينيين إلى قبول أموال الضرائب بدلاً من القروض.

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