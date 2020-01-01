  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إخماد 13 حريقا في جنين طالت 380 شجرة حرجية ومثمرة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخماد 13 حريقا في جنين طالت 380 شجرة حرجية ومثمرة



جنين /سما/

 أخمدت طواقم الدفاع المدني 13 حريقا في مناطق متفرقة في مدينة جنين، وأدت إلى احتراق 380 شجرة حرجية ومثمرة.

وقال الدفاع المدني في بيان له، اليوم الأربعاء، إن طواقمه توجهت لـ 13 موقعا اشتعلت فيها النيران، وأتت على أشجار الزيتون في تل تعنك غرب جنين، وجبل الدامون، وأحراش صير جنوبها، وتمكنت من الحد من انتشار النيران التي أتت على 380 شجرة زيتون وأشجار حرجية.

وأضاف أن الطواقم عملت على حماية المئات من الاشجار المجاورة لأماكن الحرائق، التي اشتدت بسرعة شديدة في الأعشاب الجافة، لتطال مساحات تقدر بمئات الدونمات في منطقة صير.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين ضرورة الانتباه، وتوخي الحذر وتجنب التخلص من مخلفات عملية قطف الزيتون بواسطة الحرق، وفي حال تجميع الاعشاب الجافة وتنظيف الزيتون قبيل قطف الثمار، عدم حرقها بل إبعادها عن اماكن تواجد أشجار الزيتون، والتأكد من إطفاء أي موقد يتم إيقاده أثناء قطف الزيتون.

#الدفاع المدني #حريق

الأكثر قراءة اليوم

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر : "كنا على أبواب القاهرة"

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية تزعم : الاتحاد الاوروبي يهدد السلطة بوقف تمويلها حال استمرار رفضها استلام الضرائب من اسرائيل

العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة

ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!