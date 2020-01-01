إخماد 13 حريقا في جنين طالت 380 شجرة حرجية ومثمرة

جنين /سما/

أخمدت طواقم الدفاع المدني 13 حريقا في مناطق متفرقة في مدينة جنين، وأدت إلى احتراق 380 شجرة حرجية ومثمرة.

وقال الدفاع المدني في بيان له، اليوم الأربعاء، إن طواقمه توجهت لـ 13 موقعا اشتعلت فيها النيران، وأتت على أشجار الزيتون في تل تعنك غرب جنين، وجبل الدامون، وأحراش صير جنوبها، وتمكنت من الحد من انتشار النيران التي أتت على 380 شجرة زيتون وأشجار حرجية.

وأضاف أن الطواقم عملت على حماية المئات من الاشجار المجاورة لأماكن الحرائق، التي اشتدت بسرعة شديدة في الأعشاب الجافة، لتطال مساحات تقدر بمئات الدونمات في منطقة صير.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين ضرورة الانتباه، وتوخي الحذر وتجنب التخلص من مخلفات عملية قطف الزيتون بواسطة الحرق، وفي حال تجميع الاعشاب الجافة وتنظيف الزيتون قبيل قطف الثمار، عدم حرقها بل إبعادها عن اماكن تواجد أشجار الزيتون، والتأكد من إطفاء أي موقد يتم إيقاده أثناء قطف الزيتون.