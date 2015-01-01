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عشرات القتلى في المعارك بين قوات النظام السوري وتنظيم "داعش" بشمال سوريا

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات القتلى في المعارك بين قوات النظام السوري وتنظيم "داعش" بشمال سوريا



وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء إن المعارك الدائرة منذ أسبوع في شمال سوريا بين قوات النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية"، قد أوقعت ما لا يقل عن 90 قتيلا من الطرفين، مشيرا إلى مصرع 41 عنصرا من قوات النظام و49 جهاديا في البادية السورية عند حدود محافظات الرقة وحلب وحماة.

   

أسفرت المواجهات بين قوات النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" عن مقتل 90 مقاتلا على الأقل خلال أسبوع في شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وأوضح المرصد أن 41 عنصرا من قوات النظام

و49 جهاديا قتلوا في البادية السورية عند حدود محافظات الرقة وحلب وحماة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

كما أشار المرصد إلى أن ما لا يقل عن 23 مقاتلا، هم عشرة موالين للنظام و13 جهاديا، قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتقوم القوات الجوية السورية والروسية بقصف مواقع التنظيم المتطرف في هذه المنطقة، بحسب المرصد. وتساعد روسيا النظام السوري عسكريا منذ 2015. 

ومنذ هزيمته في سوريا في مارس/آذار 2019، يشن تنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات دورية خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق).

وتستهدف هذه الهجمات على حد سواء الجيش السوري وحلفائه والقوات الكردية التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي للتنظيم المتطرف.

وفي أغسطس/آب، تبنى التنظيم هجوما أدى إلى مقتل ضابط روسي رفيع المستوى وجرح عسكريين قرب مدينة دير الزور.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص، كما ألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

كما ساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد أربع سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وبدء عملية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.

#داعش #النظام السوري #القوات الكردية #التدخل الروسي #سوريا

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