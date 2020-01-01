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البنك الدولي: ما بين 88 و115 مليون شخص في العالم سيغرقون في فقر مدقع في 2020

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي: ما بين 88 و115 مليون شخص في العالم سيغرقون في فقر مدقع في 2020



وكالات

أعلن البنك الدولي الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020 مشددا على أن الوضع سيشمل عدداً متزايداً من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً.

وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون ب1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عدداً متزايداً من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

#البنك الدولي #الفقر #واشنطن

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