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"الخارجية: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية



رام الله /سما/

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 6422 إصابة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الإصابات سجلت في كل من: الينوي، ونيوجرسي، وانديانا، ويسكانسن، ما يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الى 3842 إصابة.

وأضافت الوزارة إنه لم تسجل اية حالة وفاة لليوم السابع على التوالي بين جاليتنا في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة، مضيفة أنه لم تسجل أي وفاة بين جالياتنا حول العالم لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #الولايات المتحدة #جالياتنا حول العالم

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