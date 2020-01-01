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أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا



وكالات

سجلت في أوروبا أكثر من ستة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أولى الحالات في كانون الثاني/يناير في المنطقة، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 15,20 بتوقيت غرينتش.

وفي المجمل، سجّلت إصابة ستة ملايين و940 شخصا بالفيروس في أوروبا من بينها 237,716 وفاة. وسجل أكثرها في روسيا (1,248,619 إصابة و21865 وفاة) وإسبانيا (825,410 إصابة و32486 وفاة) وفرنسا (669,235 إصابة و32365 وفاة) وبريطانيا (530,113 إصابة و42445 وفاة).

 

وسجلت في أوروبا أكثر من 543,137 ألف إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، أي بزيادة نسبتها 26 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق (431,951).

وارتفع عدد الوفيات المسجلة بنسبة 17 % لنفس الفترة، أي من 4765 إلى 5562.

هذا الارتفاع في الإصابات المسجلة يُفسَّر جزئياً بالزيادة الكبيرة جداً في عدد الاختبارات التي أجريت في بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا (أكثر من مليون اختبار في الأسبوع).

وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض قد لا تكون رصدت.

#فيروس كورونا #أوروبا #اصابات كورونا

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