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الافراج عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد



وكالات

ظهرت وثائق قضائية الأربعاء إطلاق سراح الشرطي  ديريك شوفين المتهم الرئيسي في قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد مقابل دفع كفالة مالية يبلغ قيمتها مليون دولار في انتظار المحاكمة.

ومن المقرر أن يحاكم الشرطي المتهم البالغ من العمر 44 عامًا في مارس- آذار المقبل رفقة ثلاثة من زملائه السابقين، المتهمين بالتواطؤ، في هذه الجريمة التي أطلقت أكبر مشاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات.

الشرطي ديريك شوفان المتهم بقتل جورج فلويد

وصور الشرطي المتهم في الـ 25 مايو- آيار، في مينيابوليس وهو يضغط على رقبة جورج فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أدى إلى وفاته.

#جورج فلويد #العنصرية #الولايات المتحدة الأمريكية #كفالة

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