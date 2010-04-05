الافراج عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد

وكالات

ظهرت وثائق قضائية الأربعاء إطلاق سراح الشرطي ديريك شوفين المتهم الرئيسي في قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد مقابل دفع كفالة مالية يبلغ قيمتها مليون دولار في انتظار المحاكمة.

ومن المقرر أن يحاكم الشرطي المتهم البالغ من العمر 44 عامًا في مارس- آذار المقبل رفقة ثلاثة من زملائه السابقين، المتهمين بالتواطؤ، في هذه الجريمة التي أطلقت أكبر مشاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات.

وصور الشرطي المتهم في الـ 25 مايو- آيار، في مينيابوليس وهو يضغط على رقبة جورج فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أدى إلى وفاته.