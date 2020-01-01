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"الصحة الإسرائيلية": 34 وفاة و4305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة الإسرائيلية": 34 وفاة و4305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 1818 حالة وفاة، والإصابات إلى 280744 إصابة بعد تسجيل 34 وفاة و4305 إصابات جديدة خلال 24 ساعة منذ السادسة والنصف مساء أمس حتى السادسة والنصف مساء اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء اليوم الأربعاء: إن من بين مجمل الإصابات هناك 867 مصاباً، وُصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 241 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 216438 مصاباً.

وبذلك يكون عدد الحالات النشطة حالياً 62487 حالة.

وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق وفاة 13 شخصاً متأثرين بإصابتهم بكورونا المستجد، فيما شُخصت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، حتى مساء اليوم.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة قبل الماضية حتى مساء الأربعاء، بلغ 31,948 فحصاً؛ علماً أن يوم أمس شهد تشخيص 3007 إصابات بعد إجراء 35,000 فحص.

وحسب المعطيات يرقد في المستشفيات 1,588 مصاباً، بينهم 306 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 55,872 مصاباً العلاج في منازلهم، و5,027 في الفنادق.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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