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ترامب لم تظهر عليه أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لم تظهر عليه أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام



وكالات

أكد  طبيب دونالد ترامب الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

وبدأت النشرة الصحية المقتضبة التي أعدها طبيبه شون كونلي بعبارة غير إعتيادية "الرئيس يقول هذا الصباح "أشعر بأنني بحالة صحية جيدة!". وتابع الطبيب "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين سمحت برصد أجسام مضادة لكوفيد-19 كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته.

#ترامب #الحمى #فيروس كورونا #كوفيد-19

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