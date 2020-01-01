قيادي بحماس: السلطة لديها وسائل تضغط فيها على البنوك لعدم اغلاق حسابات الأسرى

رام الله /سما/

دعا القيادي في حركة حماس، عبد الجبار جرار، إلى وقفة جادة بجانب الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في وضع سيء، وحماية الأسرى كافة وضمان حياة كريمة لعائلاتهم.



وطالب جرار المسؤولين والمؤسسات المعنية بالعمل على إنقاذ حياة الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، مؤكداً خطورة الاضراب عن الطعام على حياة الأسير.



ونوه جرار الى أن سلب حرية الأسير دون تهمة وسرقة حياته من بين أطفاله تدفعه لاتخاذ أي خطوة لانتزاع حقه.



وأشار الى أن كثرة الظلم الذي يتعرض له الأسير تجعله مستعداً لأن يدفع حياته ثمناً لحريته.



وقال جرار إن الاحتلال يعمل من خلال الاعتقال الإداري على إرهاق الفلسطينيين وخاصة الشخصيات[s1] المؤثرة، بهدف تغييبهم عن الشارع وايصال رسائل بأن كل من يقاوم الاحتلال سيعتقل.



وحول تعطيل عدد من البنوك حسابات الأسرى شدد جرار على أنه من حق الأسرى وعائلاتهم أن يعيشوا بكرامة وأن يتلقوا رواتبهم.



وقال القيادي جرار: "الأصل أن تحافظ البنوك على وطنتيها وحماية الأسرى الذين قدموا حريتهم فداءً للوطن"



وأضاف:" السلطة لديها وسائل ممكن أن تضغط فيها على البنوك لعدم اغلاق حسابات الأسرى ومعالجة هذه القضية".



وأوضح جرار الى أن وضع الأسرى في السجون صعب ويتجاوز معاناة الطعام والشراب التي تعتبر شيء قليل أمام ما يتعرض له الأسير من ألم وقهر.



واستدرك جرار بالقول: "رغم كل هذه المعاناة الا أن السجن يصنع الرجال، ويكون سبب انطلاقة جديدة للكثير منهم ويصبح لهم دور بناء ومؤثر في مجتمعهم".

