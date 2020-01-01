  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعيين الدكتور نائل السلمان مديراً لصحة طولكرم

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين الدكتور نائل السلمان مديراً لصحة طولكرم



طولكرم /سما/

 تَسلَّم الدكتور نائل السلمان مهام عمله مديراً عاماً لمديرية صحة طولكرم، خلفاً للدكتور عبدالفتاح الدرك الذي أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية.

واستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة المدير الجديد لمديرية صحة طولكرم دكتور نائل السلمان

وتمنى المحافظ أبو بكر للدكتور السلمان النجاح والتوفيق بمهمة عمله الجديدة، مديراً عاماً لصحة طولكرم، وخاصة في ظل التحديات الصحية بمواصلة الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيداً بدور المدير السابق للصحة الدكتور عبد الفتاح الدرك وعمله على رأس مديرية الصحة، وتحديداً في ظل الظروف الإستثناية بمواجهة خطر تفشي هذا الفيروس.

و أكد الدكتور نائل السلمان على حالة التعاون والشراكة مع المؤسسة الرسمية وعلى رأسها المحافظ أبو بكر، مقدماً شرحاً عن آخر مستجدات الحالة الصحية في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى برامج العمل والجهود لمواجهة التحديات الصحية التي نمر بها، وأهمها الحد من انتشار فيروس كورونا وغيرها من التحديات الصحية.

#صحة طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر : "كنا على أبواب القاهرة"

الأخبار الرئيسية

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

ابو نعيم: قطاع غزة يعيش حالة استثنائية ولن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة

الأوقاف بغزة تُصدر بياناً مهما حول إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تم افتتاحها