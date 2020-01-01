تعيين الدكتور نائل السلمان مديراً لصحة طولكرم

طولكرم /سما/

تَسلَّم الدكتور نائل السلمان مهام عمله مديراً عاماً لمديرية صحة طولكرم، خلفاً للدكتور عبدالفتاح الدرك الذي أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية.

واستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة المدير الجديد لمديرية صحة طولكرم دكتور نائل السلمان

وتمنى المحافظ أبو بكر للدكتور السلمان النجاح والتوفيق بمهمة عمله الجديدة، مديراً عاماً لصحة طولكرم، وخاصة في ظل التحديات الصحية بمواصلة الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيداً بدور المدير السابق للصحة الدكتور عبد الفتاح الدرك وعمله على رأس مديرية الصحة، وتحديداً في ظل الظروف الإستثناية بمواجهة خطر تفشي هذا الفيروس.

و أكد الدكتور نائل السلمان على حالة التعاون والشراكة مع المؤسسة الرسمية وعلى رأسها المحافظ أبو بكر، مقدماً شرحاً عن آخر مستجدات الحالة الصحية في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى برامج العمل والجهود لمواجهة التحديات الصحية التي نمر بها، وأهمها الحد من انتشار فيروس كورونا وغيرها من التحديات الصحية.