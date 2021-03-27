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فريق طلابي من جامعة النجاح يتأهل للمسابقة الإقليمية InnovationH Competition في تونس

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق طلابي من جامعة النجاح يتأهل للمسابقة الإقليمية InnovationH Competition في تونس



نابلس /سما/

فاز فريق من طلبة قسم هندسة الميكاترونكس بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية، بالتصفيات الأولية للمسابقة الإقليمية InnovationH Competition بتنظيم من د. ليليا رمضان تحت رعاية الأكاديمية العربية الألمانية للشباب (AGYA) في تونس، والهادفة لتصميم أجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسيير ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتأهل كل من الطالب حسام زيدان، وعادل الحج، ومعتز النابلسي، وعبد اللطيف حنني بإشراف د. محمد أبو عبية، للتصفيات النهائية التي ستقام في تونس خلال شهر مارس القادم، مع أربعة فرق أخرى، وذلك للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.

وهذا الفريق هو الوحيد الفائز من فلسطين ومن جامعة النجاح، حيث نظمت المسابقة عبر الاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت، وذلك بمشاركة مجموعة من الفرق والمخترعين من أنحاء الوطن العربي.

وشارك الطلبة بتصميم مبتكر لكرسي كهربائي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة الأنشطة الرئيسية مثل الوقوف، والذهاب إلى دورة المياه، وركوب السيارة بدون مساعدة من شخص آخر.

وكان هذا التصميم هو نتاج مشروع تخرج الطلبة من قسم هندسة الميكاترونكس للفصل الدراسي الثاني 2019/2020، حيث تم تصنيع النموذج الأولي من هذا التصميم ضمن الإمكانيات البسيطه للطلبة، ويعد هذا الإنجاز تحدياً للظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على مختلف مناحي الحياة.

وستتضمن المرحلة النهائية للمسابقة دعم للمشاريع الفائزة لبناء نموذج أولي آخر بإمكانيات أفضل لفكرة المشروع في تونس ولمدة 6 أيام من تاريخ 22-27/3/2021، والفائز الأول سوف يحصل على مكافأة مالية بقيمة 1500 يورو.

#حامعة النجاح #مسابقة #تونس

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