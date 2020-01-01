محافظ طولكرم يتفقد مشروع استصلاح الأراضي المهددة بالاستيطان في منطقة "الكفريات"

طولكرم /سما/

تفقد محافظ طولكرم عصام أبو بكر مشروع استصلاح الأراضي المهددة بالاستيطان في منطقة "الكفريات" جنوب المحافظة، والذي تنفذه الإغاثة الزراعية، بإشراف من مديرية زراعة طولكرم، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.

وشملت الجولة الاطلاع على مشاريع شق الطرق الزراعية في قرى الراس وكفر عبوش وكفر صور، بمشاركة مدير عام زراعة طولكرم سمير سمارة، ومدير عام الحكم المحلي بطولكرم، ورئيس بلدية "الكفريات" إياد خلف، ومدير الإغاثة في شمال الضفة عاهد زنابيط، والمجالس المحلية في تلك المناطق.

وأكد المحافظ أبو بكر أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن تعزز من صمود المواطنين والمزارعين، وخاصة في المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، والقريبة من المستوطنات، شاكراً جهود المستشار الاقتصادي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير الجراد، مثنياً على دور الإغاثة الزراعية ومديرية زراعة طولكرم وجميع الشركاء.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع في منطقة "الكفريات" له دور مهم بالحفاظ على الأرض في مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية، ومنها محاولة إقامة منطقة صناعية سرطانية على أراضي جبارة وشوفة والمناطق المجاورة، داعياً المواطنين لزراعة الأرض وتخضيرها، حيث بإمكان مديرية زراعة طولكرم والإغاثة الزراعية المساهمة في توفير الأشتال والاحتياجات اللازمة.

من جانبه، أشار زنابيط إلى أن المشروع في الأراضي المهددة بـ"الكفريات" يشمل (160) دونما، و(10) دونمات طرق زراعية، و(10) دونمات مياه ناقلة، وتقليم أشجار زيتون في موسم التقليم، الأمر الذي من شأنه تعزيز تواجد المواطنين على أراضيهم وتثبيتهم في هذه الأرض التي أقيمت عليها مستوطنة "سلعيت"، وغيرها من المناطق المهددة في "الكفريات".