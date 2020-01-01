المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل اليوناني لدى فلسطين

رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد القنصل اليوناني المعتمد لدى دولة فلسطين إيفانجيلوس فليراس.

وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسفير الجديد، مؤكداً على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً الدعم الذي تقدمه اليونان للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات.

بدوره، عبر القنصل فليراس، عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقاته من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي للقنصل فليراس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر اللقاء رئيس المراسم في الوزارة مستشار أول عبير الرمحي، ومدير الاعلام طارق عيده، وسكرتير ثالث قصي عيساوي.