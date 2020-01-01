الأردن: 9 وفيات و1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا، و1199 إصابة جديدة، منها 1190 إصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن منذ بداية الجائحة إلى 20200 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.

كما سجلت (189) حالة شفاء، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وتمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.

وأعلنت السلطات الاردنية تطبيق سياسية الحظر الشامل الأسبوعي في كل أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت، وتعليق دوام المدارس إضافة الى التحول للتعليم عن بعد في كافة الجامعات الأردنية، حتى إشعار آخر.