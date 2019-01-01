استطلاع للمركز العربي للأبحاث: 88% يرفضون اعتراف بلادهم بإسرائيل

الدوحة /سما/

أظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أن 88% من المشاركين رفضوا اعتراف بلادهم بإسرائيل، مقابل 6% من المستجيبين أفادوا أنهم يقبلون اعتراف بلدانهم بإسرائيل، بشرط أن يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأعلن المركز عن نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي نفّذه في 13 بلدا عربيا، وشمل 28,000 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة، ضمن عينات ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها.

ونفذ هذا الاستطلاع في كل من: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وأوضحت النتائج أن أعلى نسبة رفض للاعتراف بإسرائيل كانت في الجزائر بنسبة 99%، تليها لبنان بنسبة 94%، ثم تونس والأردن بنسبة 93% لكل منهما.

وذكرت أن رفض الاعتراف بإسرائيل الأعلى كان في منطقة الخليج، حيث أظهرت ما نسبته 90% من المشاركين في الاستطلاع في قطر والكويت يرفضون اعتراف بلدانهم بإسرائيل، كما أن 65% من السعوديين عبروا عن رفضهم لذلك.

وبينت النتائج توافق 89% من المشاركين على أن سياسات إسرائيل هي المصدر الأكثر تهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها، كما توافق 81% أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وأظهرت أن 78% يرون أن القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة جميع العرب، وليست قضيّة الفلسطينيين وحدَهم.

فيما توافق 89% من المشاركين السعوديين على أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وكان الرأي العام الخليجي هو الأعلى على صعيد اعتبار القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب، يليهم في ذلك الرأي العام المغاربي.