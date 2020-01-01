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العالول: الولايات المتحدة واسرائيل استبدلتا الشرعية الدولية بـ "صفقة القرن"

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: الولايات المتحدة واسرائيل استبدلتا الشرعية الدولية بـ "صفقة القرن"



رام الله /سما/

 أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وأكد العالول خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ضرورة استمرار الدعم الأوروبي سياسيا وماديا، معربا عن تقدير فلسطين للموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ان القيادة الفلسطينية ترى بأن الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، استبدلتا الشرعية الدولية بـ "صفقة القرن" المرفوضة فلسطينيا.

من جانبه، أكد بورغسدورف اهتمام الاتحاد الأوروبي، ودعمه للخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني، والتوجه لإجراء الانتخابات.

وبحث الجانبان خطوات القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والإجراءات المتخذة لعقد الانتخابات العامة.

#محمود العالول #حركة فتح #الاتحاد الاوروبي

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