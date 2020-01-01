تركيا تؤكد رفضها خطة الضم الإسرائيلية.. وتدعم دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي

انقرة /سما/

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو دعم تركيا لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وضمان انسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بنظيره التركي اليوم الأربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس".

وثمن المالكي الدعم التركي لفلسطين في مختلف المجالات، السياسية، والمالية، والطبية، مشيراً بشكل خاص الى المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا وخاصة في ظل جائحة كورنا.

كما استعرض المالكي الجهود الفلسطينية لإتمام المصالحة، مؤكداً موقف القيادة الفلسطينية استعدادها لعقد الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل. وأكد أهمية اللقاء الذي تم مؤخرا في اسطنبول بين وفدي فتح وحماس.

وتبادل الوزيران طرح رؤيتهما للأوضاع في المنطقة والعالم، بما فيها بعض المقترحات حول كيفية مواجهة السياسية الامريكية الرامية الى تقويض القدرات الفلسطينية على الصمود في وجه تلك التحديات في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضمن حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمتها. واتفق الوزيران على استكمال الاتصالات الضرورية لبلورة تلك المقترحات.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ودعا المالكي لعقد جلسة ثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة بعد التخلص من جائحة كورونا، وبحثا عقد وتفعيل المشاورات السياسية بين الوزارتين.

من جانبه، أكد اوغلو موقف بلاده الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، ووقوفها إلى جانب دولة فلسطين في إفشال هذا المخطط، واستعدادها لمواصلة تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين في مختلف المجالات، وتقديم كل مساعدة ممكنة لإنجاح العملية الانتخابية المرتقبة في فلسطين.