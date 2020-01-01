رئيس مجلس علماء باكستان: الباكستان لن تطبع مع دولة الاحتلال قبل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

اسلام اباد /سما/

قال الشيخ طاهر محمود أشرفي رئيس مجلس علماء الباكستان ، ان الحكومة الباكستانية لن تطبع في أي حال من الأحوال مع دولة الإحتلال وأن موقف بلاده واضح بشكل كامل بهذا الخصوص .

جاءت أقوال أشرفي خلال مشاركته في مؤتمر التضامن مع فلسطين الذي ينظمه المنتدى الإسلامي الأوروبي بمشاركة ممثلين من أكثر من خمسة وثلاثين دولة من العلماء ورجال الفكر والسياسة .

ونقل الشيخ طاهر أشرفي رسالة من الحكومة الباكستانية، الى الشعب الفلسطيني بوقوف الباكستان بشكل كامل الى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكداً ان فلسطين والقدس في قلب كل باكستاني وسوف نلتقي قريباً في المسجد الأقصى المبارك بعد زوال الإحتلال .

وأجمع المتحدثون في المؤتمر الذي شارك فيه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش على أهمية القضية الفلسطينية ومركزية قضية القدس لدى العالم الإسلامي أجمع والمسلمين المنتشرين في أرجاء المعمورة .