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الإغاثة الزراعية توزع مستلزمات استدامة تخزين العنب في بيت لحم والخليل

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية توزع مستلزمات استدامة تخزين العنب في بيت لحم والخليل



بيت لحم /سما/

 أطلقت الإغاثة الزراعية في محافظتي الخليل وبيت لحم ،بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس العنب الفلسطيني وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" الالمانية وبتنفيذ من المؤسسة الألمانية "GIZ" ، برنامج تحسين سبل العيش المستدام في المناطق الريفية "إجراءات الاستجابة للآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا “ الخاص بمستلزمات استدامة تخزين العنب لاطول مدة زمنية ممكنة .

وحضر عملية التوزيع، رئيس بلدية الخضر احمد صلاح ومدير الاغاثة الزراعية في بيت لحم زياد صلاح ورئيس مجلس بيت سكاريا ابراهيم عطا الله وممثل عن مديرية زراعة بيت لحم يوسف صلاح وعدد من المزارعين المستفيدين.

وقال زياد صلاح ان المشروع الذي تم البدء بتطبيقه في بيت لحم والخليل يستهدف مساعدة المزارعين للحفاظ على منتوجهم لاطول فترة ممكنة ،الى جانب مساعدتهم في تسويقه واظهار انه منتوج وطني من خلال علب وكراتين خاصة سيتم توزيعها على المزارعين .

واضاف صلاح ان المزارعين المستفيدين هم مزارعون من عدة مناطق تتعرض للاستهداف الاسرائيلي في محافظتي بيت لحم والخليل ،حيث يستهدف المشروع مزارعي بيت سكاريا والخضر وجورة وفي مناطق البويرة وحلحول والبقيعة وبيت امر.

واشار الى ان هذا المشروع يأتي لمساعدة المزارعين في ظل انخفاض اسعار العنب وقلة التسويق بسبب جائحة "كورونا" ،مشيرا الى انهم سيوزعون 50 الف كرتونة سيتم تسويق 500 طن من العنب فيها الى جانب الشبك الخاص بتغطية الثمار في الكروم مما سيحميها ويزيد من مدتها لمساعدة المزارعين على التسويق اطول فترة ممكنة . واضاف ان المشروع يستهدف ايضا عددا من الجمعيات الزراعية العاملة في مجال تصنيع العنب وتحويله الى دبس وملبن حيث سيتم استهداف عدة جمعيات في جنوب الضفة الغربية.

بدوره ثمن رئيس بلدية الخضر دور القائمين على المشروع ،مشيرا الى انه يأتي ضمن مجموعة انشطة وفعاليات لمساعدة المزارعين المتضررين من جائحة "كورونا" ومن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ،حيث ان غالبية مزارعي الخضر يواجهون صعوبات متعددة اهمها ممارسات الاحتلال ومستوطنيه .

وعبر عن امله بان يساهم هذا المشروع بمساعدة المزراعين والتخفيف من معاناتهم وفتح الفرص امامهم لتسويق محصول العنب بطرق مميزة .

من ناحيته قال محمد إبراهيم رئيس مجلس قوري بيت سكاريا ،ان هذا المشروع يساعد المزارعين في تسويق منتجاتهم واظهارها للجمهور الفلسطيني من خلال الكرتون المعرب والمكتوب عليه شعارات تساعد بتسويق المحصول ،مثمنا تعاون ودعم الاغاثة الزراعية لهذا المشروع .

#الاغاثة الزراعية

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