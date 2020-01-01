حوّلت 17 ملفا للنائب العام.. تقرير "مكافحة الفساد" لشهر أيلول

رام الله /سما/

أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك خلال الشهر المنصرم 17 ملفاً تحقيقياً إلى النائب العام بعد التحقق من احتوائهما على شبهات فساد، في حين استملت الهيئة خلال الشهر نفسه 145 شكوى وبلاغ، وأنجزت 211 شكوى وبلاغ تلقتها خلال الشهر الماضي ومدورة من أشهر سابقة.

وجرى رفع السرية المصرفية عن 6 جهات، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذا القرار 22 شخصا، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على 12 جهة خاضعة، وإلى ذلك تلقت الهيئة 288 إقرار ذمة مالية إضافة الى توزيع (1,406) اقرارا على المكلفين بتعبئتها.

كما أدانت محكمة جرائم الفساد خلال شهر أيلول المنصرممتهمين اثنين بتهم اساءة الائتمان والتزوير والاختلاس، وذلك استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا.

وفي سياق منفصل عقد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك عشرات اللقاءات الرسمية مع عدد من المسؤولين والصحفيين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين، وذلك في إطار سعي الهيئة لإشراك كافة القطاعات والمؤسسات بجهود تعزيز مبادئ النزاهة، كما وقعت الهيئة مذكرة تعاون مع شبكة راية الإعلامية.

وبدأت الهيئة بالتحضير لمؤتمرها الدولي الثاني "سياسات الشفافية والنزاهة والمساءلة بين النظرية والتطبيق"، كما تمكنت من إنجاز المسودة الأولى من دراسة النزاهة والشفافية في وزارة الأوقاف، وعملت على تطوير عدد من المواد التدريبية والتوعوية للأنظمة الصادرة عن الهيئة.

وواصلت جهودها لإقرار حق الحصول على المعلومات، حيث نظمت ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، بالتعاون مع منظمة "اليونكسو" وبمشاركة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وعدد من الصحفيين والمهتمين والمختصين، وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تكثيف الجهود الرامية لإقرار قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، مشددين على أن الوصول لشبكة الإنترنت هو حق للجميع يجب على الدولة العمل على توفيره بأسعار مُناسبة لكافة المواطنين، لما يُمثله الإنترنت اليوم من أهمية قصوى للوصول لمختلف المعلومات والبيانات.

كما تابعت الهيئة طرح مساقي مكافحة الفساد في ثمانية جامعات وكليات جامعية فلسطينية، حيث التحق بالمساقين خلال العام الدراسي الحالي حوالي 1591 طالب وطالبة، وأنهت الهيئة طباعة وتوزيع مؤلف "مكافحة الفساد تحديات وحلول".

وسعت الهيئة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الصحفيين ووكالات الأنباء، حيث صدر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة (21) خبرا وتقريرا صحفيا خلال الشهر المنصرم، بالإضافة لعقد ثلاث ورشات عمل لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية مع المؤسسات الإعلامية، ولمناقشة جهود الهيئة في إقرار حق الحصول على المعلومات.

كما شاركت الهيئة بعدد من الدورات وورش العمل والتدريبات لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بمكافحة الفساد، ومن جانب منفصل أعلنت عن نتائج مسابقتي أفضل مشاريع التخرج الطلابية، وشراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد.

وللاطلاع على التقرير الشهري المفصل لإنجازات الهيئة خلال الشهري المنصرم، يرجى الدخول للرابط التالي:



https://www.pacc.ps/library/viewFlipper/1