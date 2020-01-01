لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

غزة /سما/

أصدرت لجنة طوارئ محافظة شمال غزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماً بشأن إعادة فتح الأسواق اليومية الأربعة، في جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا وبيت حانون.



وأشارت اللجنة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، الى أنها تعكف و بالتعاون مع البلديات ، على اعادة فتح الاسواق اليومية الاربعة المتمثلة في سوق معسكر جباليا، سوق جباليا البلد، سوق بيت لاهيا، اضافة الى سوق بيت حانون ( الكراج )



وأوضحت اللجنة أنه سيتم فتح الاسواق بعد الانتهاء من الترتيبات التالية:



1) ازالة التعديات على الشوارع والمرافق العامة داخل الأسواق، لمنع الاكتظاظ وانسيابية الحركة داخل الأسواق.

2) سيكون هناك فتح تدريجي في سوق معسكر جباليا على مراحل ، وفق اجراءات الصحة والسلامة.

3) الزام البائعين واصحاب المحلات بإجراءات السلامة والوقاية.

4) التأكد من التزام مرتادي الأسواق بلبس الكمامات والتباعد وفق الاجراءات المعلنة سابقاً.

5) اعداد خطة متكاملة لمسألة النظافة والتعقيم داخل الأسواق، لعدم تكرار وجود المكاره الصحية بجانب الأسواق وداخلها.

6) تعمل الطواقم الشرطية وطواقم البلديات على قدم وساق لتهيئة الأسواق من الناحية الفنية والصحية لاستقبال المواطنين.

7) في حال الانتهاء من الترتيبات سيكون فتح الأسواق بواقع 6 أيام اسبوعيا، من السبت حتى الخميس، ماعدا الجمعة.

8) استمرار عملية الفتح والتسهيلات مرتبط بمدى التزام المواطنين والبائعين على حد سواء بشروط السلامة.

9) سيتم ترتيب أماكن بديلة لأصحاب البسطات الذين تم ازالتهم من المرافق العامة تتناسب مع احتياجاتهم.

