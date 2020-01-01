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تعليم غزة: عودة طلاب الثانوية العامة للمدارس السبت وأي تطورات سيتم التعامل وفقها

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: عودة طلاب الثانوية العامة للمدارس السبت وأي تطورات سيتم التعامل وفقها



غزة /سما/

أكد الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم، بقطاع غزة، أن موعد عودة طلبة الثانوية العامة إلى المدارس، كما هو، يوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال مطر في تصريحات صحفية: "هناك لجنة تتابع الحالة الوبائية في قطاع غزة، وستتخذ كافة القرارات المناسبة، ولكن الأمور على ما هي عليه، وانطلاق العام الدراسي يوم السبت".

وفي السياق، أكد مطر، أن اللجنة المختصة بالوضع الوبائي، في حالة انعقاد دائم، وتراقب الوضع الميداني بشكل كبير، فأي تطورات سيتم الإعلان عنه.

وأشار مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، بوزارة التربية والتعليم بغزة، أن الحالة الوبائية تحددها اللجنة المختصة، ولكن ضمن خطة الوزارة، سيتم التعامل وفق الطبيعة من إغلاق وفتح شعب محددة.
 

#غزة #التربية والتعليم #العودة الى المدارس #طلبة الثانوية العامة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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