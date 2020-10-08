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الخارجية تصدر تنويها مهما للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تصدر تنويها مهما للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية



رام الله /سما/

 أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، وتحديدا طلبة الطب البشري في المرحلة الاكلينيكية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وطلبة طب الاسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة التمريض للسنتين الثالثة والرابعة، ومواد المختبرات والمواد ذات التطبيقات العملية والبدنية، بضرورة التسجيل على الرابط التالي http://www.mofa.pna.ps/students  وادخال كامل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وذلك لتسهيل سفرهم للالتحاق بدراستهم.

يأتي ذلك بناء على اعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاردني بالأمس.

وأشارت الخارجية الى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الخميس الموافق 8/10/2020.

وطلبت الوزارة من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية من ذوي التخصصات الأخرى، عدم التسجيل على هذا الرابط، بما يسهل من سفر زملائهم الذين يدرسون الطب والتخصصات التطبيقية والعملية الأخرى، علما بأنه سيتم التواصل والتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة لتسهيل التحاق جميع الطلبة بدراستهم، وذلك وفقا للترتيبات والبروتوكولات المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية.

#وزارة الخارجية #الطلبة الفلسطينيين #الجامعات الاردنية #طلبة الطب البشري

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