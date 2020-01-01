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تقرير حقوقي: الاحتلال اعتقل 42 مواطنًا بينهم 9 أطفال من العيسوية خلال 6 أيام

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير حقوقي: الاحتلال اعتقل 42 مواطنًا بينهم 9 أطفال من العيسوية خلال 6 أيام



القدس المحتلة /سما/

وثّق مركز حقوقي مقدسي اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 42 مواطنًا من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة خلال ستة أيام فقط.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، فقد اعتقل الاحتلال من بلدة العيسوية خلال شهر تشرين أول الجاري 42 مواطنًا بينهم تسعة أطفال.

وأوضح المركز أن معظم المعتقلين أفرج عنهم بعد ساعات أو يومين من اعتقالهم، بشروط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالات نقدية.

يشار إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لحملة اعتقال يومية ومداهمة للمنازل، وفرض غرامات مالية على المعتقلين، ومراقبة الحبس المنزلي المفروض على الفتية والشبان، الذين يجبرون على وضع أساور الكترونية في أياديهم وأرجلهم، بهدف مراقبة حركتهم وعدم خروجهم من المنازل، ما يؤثر سلبا على نفسياتهم وحياتهم اليومية وحرمانهم من مواصلة التعليم.

#مركز حقوقي #اعتقالات #بلدة العيسوية

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