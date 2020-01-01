نائب وزير خارجية بلغاريا يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

صوفيا /سما/

أكد نائب وزير خارجية جمهورية بلغاريا بيتكو دويكوف ثبات موقف بلاده من دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل دائم وشامل بناء على مبدأ حل الدولتين والقانون والقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية البلغارية، بالعاصمة صوفيا، مع سفير دولة فلسطين أحمد المذبوح.

وأكد السفير أهمية حماية الحقوق الفلسطينية وتوفير الحماية كذلك للشعب الفلسطيني من الغطرسة والبطش الاسرائيلي. وطالب الحكومة البلغارية بإدانة مخططات الحكومة الإسرائيلية بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية، وبدعم دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وضمان انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس. كما ناقش الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها توقيع عدد من الاتفاقيات، وعقد جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.