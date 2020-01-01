  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون



رام الله /سما/

أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم التراث الفلسطيني الذي يصادف السابع من تشرين أول من كل عام، والتي تستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، تحت شعار "تراثنا..ذاكرتنا الجامعة"، عبر موجة مفتوحة تواصلت على مدار ساعتين من قصر الخواجا في بلدة نعلين، غرب مدينة رام الله.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف "إننا نطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني عبر شاشة الوطن، تلفزيون فلسطين، إلى كل العالم، تأكيداً على تمسك شعبنا بتراثه الوطني الذي يشكل جوهر حكاية وجوده على هذه الأرض، فتراثنا مرتبط بنا"، مؤكداً أن احتفالنا هذا العام بيوم التراث الفلسطيني هو تأكيد على أصالة المعركة، وان المعركة الحقيقية هي وجودنا على هذه الأرض، وهذا التراث ومفرداته الوطنية وأدواته الفلسطينية، تراث مشتبك على الدوام مع الاحتلال، وليس قابلاً للمحو والإلغاء.

وأضاف أبو سيف أننا "نفخر بأن تراثنا الوطني هو أقدم تراث في العالم، فدولة فلسطين تحاول بكل جهدها حماية التراث من السرقة والتهويد من جهة، وتعليم أبنائنا ونقل الذاكرة للأجيال من جهة أخرى، فالاحتفاء بهذا اليوم هو احتفال للشعب الفلسطيني بأكمله في كافة محافظات الوطن، وداخل أراضي الـ48 وفي الشتات، للتأكيد على أصالة الوجود الفلسطيني والسعي الدائم للحفاظ على الموروث الثقافي والتراث الوطني.

وشملت فعاليات هذا اليوم إطلاق كتابي "المتاحف والصراع الفلسطيني الإسرائيلي على هوية القدس الثقافية المعاصرة"، لنسب أديب حسين، و"الأغاني الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة وأغاني الصيادين" لخالد جمعة وجميل العبادسة، وعدة فقرات تحدثت عن التراث وأهميته وضرورة حمايته من السرقة والتهويد، من خلال عدد من الضيوف المشاركين من غزة، القدس، الناصرة، جنين، أريحا، طوباس، بيت لحم وبيروت.

واحتضن قصر الخواجا في نعلين زوايا تراثية مختلفة لعدد من السيدات الفلسطينيات، كالتطريز، والقش، وصناعة الصابون، وصناعة الكنافة على الفحم، بالإضافة إلى الفعاليات التراثية التي شملت عرضاً لفرقة البيادر الشعبية، وتقديم وصلة من الزجل الشعبي الفلسطيني.

#وزارة الثقافة #يوم التراث الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل

عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

الأخبار الرئيسية

ابو نعيم: قطاع غزة يعيش حالة استثنائية ولن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة

الأوقاف بغزة تُصدر بياناً مهما حول إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تم افتتاحها

الصحة: تسجيل 6 وفيات و510 إصابات في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اشتية: الشتاء القادم سيكون صعبا وسنوظف مئات الاطباء ونزيد مراكز العلاج

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين