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غزة: وزارة الشباب تعلن صرف 346 ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الشباب تعلن صرف 346 ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج



غزة /سما/

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن صرف مبلغ (٣٤٦) ألف دولار للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية، بعد استئناف عمل صندوق دعم الشباب إثر التوقف القسري نتيجة جائحة "كورونا"، بواقع (١٤٨) مستفيدا.

وأوضحت الوزارة، أن طاقم صندوق دعم الشباب واصل عمله في خدمة الشباب ممن تشملهم المنحة القطرية للزواج وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.

وأكدت أنها تعمل على استكمال ملف المسجلين للمنحة من الفئة العمرية ٣٣ عاما فما فوق خلال الفترة القادمة، وعبر الآلية المعتمدة للتأكد من صحة البيانات ومطابقة كافة الشروط.

وتمنت الوزارة أن تزول هذه الأزمة قريبا ويتاح العمل لاستكمال برامج الوزارة وخدمة الشباب، رغم أن الظروف الطارئة لم توقف تنفيذ البرامج بما يتناسب مع الإجراءات الصحية والتعليمات الحكومية.

يذكر أن (٨٠) مستفيدا توجهوا اليوم إلى فروع بنك البريد في محافظات غزة لاستلام منحة الزواج، وقدمت الوزارة شكرها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودها في تسهيل صرف المنحة مراعاة لظروف المستفيدين.

#غزة #الشباب والرياضة #المنحة القطرية للزواج #منحة الزواج

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