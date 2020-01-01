  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نوبل الكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جنيفر داودنا

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوبل الكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جنيفر داودنا



سما /وكالات/

حصلت عالمتا الوراثة؛ الفرنسية إيمانويل شاربانتييه، والأميركية جنيفر داودنا، اليوم الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء.

وطورت العالمتان "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز يُعتبر ثوريا في مجال الكيمياء.

وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسمي الفائزتين في ستوكهولم، أن الجائزة أُعطيت لهما لنجاحهما في "تطوير وسيلة لتعديل الجينات" بواسطة "أداة لإعادة صوغ قانون الحياة".

وقال أمين عام أكاديمية العلوم السويدية الملكية، غوران هانسون، إنه تم منح العالمتين جائزة نوبل في الكيمياء لدورهما في تطوير "طريقة لتحرير الجينوم".

والجائزة هي عبارة عن ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة، وهو ما يتجاوز 1.1 مليون دولار، بناء على الوصية التي تركها منذ أكثر من قرن المخترع السويدي، ألفريد نوبل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع قيمة الجائزة المالية مؤخرًا بسبب التضخم.

والجوائز الأخرى المرتقبة هي للعمل المتميز في مجالات الأدب والسلام والاقتصاد.

وأعلنت اللجنة المانحة لجوائز نوبل، أمس الثلاثاء، ​​​فوز البريطاني روجر بنروز، والألماني راينهارت جينزل، والأميركية أندريا جيز، بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2020، بناءً على أبحاثهم التي أجروها عن الثقب الأسود، وهي جائزة كرمت في الماضي اكتشافات حول أصغر الجسيمات، وأسرار عميقة عن الفضاء الخارجي.

#جائزة نوبل للكيمياء

الأكثر قراءة اليوم

مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة في هذه الحالة..

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

في أول لقاء بينهما: بن زايد يدعو لـ "حل الدولتين" وأشكنازي يطالب الفلسطينيين بالمفاوضات المباشرة

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

"الطاقة" بغزة: وافقنا على عرض اتحاد المقاولين للشروع بإنتاج كهرباء وبيعها بسعر 2 شيكل

الأخبار الرئيسية

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة

ابو نعيم: قطاع غزة يعيش حالة استثنائية ولن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة

الأوقاف بغزة تُصدر بياناً مهما حول إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تم افتتاحها

الصحة: تسجيل 6 وفيات و510 إصابات في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اشتية: الشتاء القادم سيكون صعبا وسنوظف مئات الاطباء ونزيد مراكز العلاج