لجنة الأسرى تدعو لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

غزة /سما/

دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى العمل الفوري من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب منذ 73 يومًا عن الطعام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة، وبحضور ممثلين عن اللجنة وقيادات الفصائل.

وقال إبراهيم منصور القيادي في الجبهة الديمقراطية متحدثا باسم اللجنة، إن الأسير الأخرس الذي يرقد على سريره في مستشفى كابلان يواجه خطر الموت، مشيرا إلى أنه مصر على الحرية والحياة رغم كل الألم الذي يشعر به وظروفه الحالية في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن الأسير الأخرس يخوض أخطر فصول مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كون محاكم الاحتلال قررت تجميد اعتقاله الإداري مع بقائه رهن الاحتجاز.

ودعا منصور كافة المؤسسات الرسمية والشعبية لنصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في سجون الاحتلال ومنهم الأسير ماهر الأخرس، لافتًا إلى أن المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى وجهت عدة رسائل ومذكرات للمؤسسات الدولية لإنقاذ الأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى في سجون الاحتلال دون استجابة.

وأكد أن الأسير الأخرس لن يتراجع إلا بنيل حريته أو باستشهاده.