ارثوذكسي بيت ساحور بطلا لدوري جوال بكرة السلة على حساب ابداع الدهيشه

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توج عبد المجيد حجة امين عام اللجنة الاولمبية وابراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وعلاء حجازي مدير ادارة المبيعات بشركة جوال نادي ارثوذكسي ثقافي بيت ساحور بطلا لدوري جوال بكرة السلة 2019-2020 ، اثر فوزه على ابداع الدهيشة في نهائي الدوري بمباراتين من ثلاث مباريات وبنتيجة اللقاء الختامي 76 نقطة مقابل 74 نقطة وجرت المباراة الختامية على صالة ابو عمار الشبابية ببيت لحم الاثنين.

وبانتهاء اللقاء الختامي يكون الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة قد اسدل الستار عن بطولة دوري جوال بنجاح رغم وجود جائحة كورونا والكثير من معيقاتها، الا ان الفاينل والمباراة الفاصلة في الدوري كانتا مسك الختام، حيث نجح الاتحاد وبالتعاون الكامل مع جوال الراعي الحصري للدوري ومع الناديين ابداع وبيت ساحور وادارة صالة ابو عمار والشرطة واللجنة الطبية الخاصة بجائحة كورونا باخراج نموذجي لختام الدوري.

وكان لعب الفريقان ابداع وارثوذكسي بيت ساحور ثلاث مباريات في النهائي حقق فيها ابداع الفوز في اللقاء الاول فيما حقق فريق بيت ساحور الفوز في المباراتين الثانية والثالثة ليحقق السواحرة الفوز باللقب الذي طالما انتظروه طويلا كونهم لم يفوزا بلقب الدوري منذ تاسيس النادي، فيما حقق الفريق الساحوري بطولتي السوبر والكاس ، وحقق فريق ابداع بطولة الدوري اربع مرات وكذلك بطولة الكأس اربع مرات وحل في الدوري الاخير وصيفا لبيت ساحور بجدارة .

ولعب الفريقان مباراة الحسم وكل منهما يريد الوقوف على منصة التتويج خاصة بعدما فاز كل منهما في مباراة وحانت ساعة الحقيقة كي يحسم احدهما اللقب، فريق ابداع تعب وبذل الكثير حتى وصل الى النهائي بجدارة فلعب الفريق على تحقيق الفوز ونيل اللقب بعد غياب ثماني سنوات عن المنصات، وقدم لاعبوه كل ما في جعبتهم وكذلك مدربهم الخلوق عصام الحسنات وادارة النادي التي اعطت الاولوية لهذا الفريق ودفعت باتجاهه فكان عند حسن الظن به وقدم موسما كبيرا استحق في نهايته الوقوف على منصة التتويج ونيل كأس المركز الثاني رغم ان كاس المركز الاول كان قاب قوسين او ادنى من ابداع لولا خروج ايقونة الفريق ممدوح الهريمي بالاخطاء الخمسة حيث كان سجل 20 نقطة منها ثلاث ثلاثيات حاسمة للفريق رغم مشاركته باللعب 26 دقيقة فقط.

فيما كان وليد جفال الابرز بعد ممدوح الهريمي من ابداع في اللقاء الختامي مسجلا 17 نقطة ، لكن عاب فريق ابداع التسرع في الفوز والاستعجال فكانوا يلعبون تحت الضغط ما ادى بالفريق في البداية الى عدم التسجيل وكانت النتيجة تشير الى 9 نقاط مقابل لا شيء ، قبل ان يدخل الفريق اجواء اللقاء وينافس بقوة ومن ثم يعدل النتيجة قبل ان يتقدم فيها ايضا لكنه خسر في الثواني الاخيرة من خلال خروج الهريمي واستعجال التصويب في اوقات غير مناسبة.

فريق بيت ساحور لعب بهدوء اكثر، واعصاب باردة ولم يستعجل الفريق الفوز وتقدم بالنقاط وكان موسى بشير بالذات بيضة القبان للفريق الساحوري مسجلا 18 نقطة ، فيما كان دخول زيد جرايسة في مكانه والذي قدم 8 دقائق رائعة كما فعل ماهر قسيس وجاك صابات وجهاد يغمور وامين سلمان، فكان لوجود تفاهم بين الرباعي بشير وصابات ومسك وسلمان دور كبير في تخليص اللقاء طبعا بتوجيهات المدرب معتز ابو دية.

وبقيت نتيجة المباراة في الملعب طوال الوقت كونها متقلبة بتقدم ابداع مرة وبيت ساحور لتتقدم مرة اخرى ويكون التقدم سكور فقط بمعنى التغيير بالنتيجة مع كل هجمة لكل فريق ، حيث تفوق ارثوذكسي بيت ساحور بالربعين الاول والثالث فيما تفوق فريق ابداع بالربعين الثاني والرابع، وجاءت نتائج أرباع المباراة على النحو التالي:

الربع الأول 15/19 لبيت ساحور.

الربع الثاني 25/17 لإبداع الدهيشة.

الربع الثالث 14/23 لبيت ساحور.

الربع الرابع 20/17 لإبداع الدهيشة،والنتيجة النهائية 76 نقطة مقابل 74 ، ليقف لاعبو بيت ساحور على منصات التتويج لاول مرة في بطولة الدوري ليعد الفوز تاريخيا للسواحرة، فيما كان يسعى إبداع الدهيشة للفوز للمرة الخامسة بالبطولة.

وجاءت احصائيات الفريقين كما يلي :

فريق ابداع:

- وليد جفال لعب 33 دقيقة سجل 17 نقطة بنسبة 62% 3 ريباوند 2 ستيل 6 اسيست

- ممدوح الهريمي لعب 26 دقيقة سجل 20 نقطة بنسبة 57 % 3 رميات ثلاثية من 5 3 ريباوند

- عاصم عدوان لعب 23 دقيقة سجل 14 نقطة بنسبة 45% 2 رميات ثلاثية من 5 و 2 ريباوند

- احمد البلبيسي لعب 39 دقيقة سجل 12 نقطة بنسبة 25% 1 رميات ثلاثية من 8 و 14 ريباوند و 3 ستيل و 6 اسيست

- ابراهيم زهران لعب 31 دقيقة جاب 4 نقطة بنسبة 25% 0 رميات ثلاثية من 2 و 3 ريباوند و 0 ستيل و 1 اسيست

- عمارقشطة لعب 12 دقيقة جاب 4 نقطة بنسبة 14% 1 رميات ثلاثية من 2 و 2 ريباوند و 1 ستيل و 0 اسيست

: ارثوذوكسي بيت ساحور:

- جهاد يغمور لعب 19 دقيقة سجل 5 نقطة بنسبة 40% و 4 ريباوند و 1 ستيل و 0 اسيست

- فارس ابرهيم لعب 8 دقيقة سجل 0 نقطة بنسبة 0% 0 رميات ثلاثية من 0 و4 ريباوند و 0 ستيل و 0 اسيست

- زيد جرايسة لعب 8 دقائق سجل 3 نقاط بنسبة 100% 1 رميات ثلاثية من 1 و 0 ريباوند و 2 ستيل و 0 اسيست

- موسى بشير لعب 37 دقيقة سجل 18 نقطة بنسبة 35% 0 رميات ثلاثية من 1 و 18 ريباوند (7 هجومي و 11 دفاعي) و 1 ستيل و 5 اسيست

- ماهر قسيس لعب 34 دقيقة سجل 9 نقطة بنسبة 60% 3 رميات ثلاثية من 4 و 1 ريباوند (1 هجومي و 0 دفاعي) و 1 ستيل و 1 اسيست

- وسيم مسك لعب 32 دقيقة سجل 17 نقطة بنسبة 46% 0 رميات ثلاثية من 0 و 15 ريباوند (5 هجومي و 10 دفاعي) و 0 ستيل و 0 اسيست.

- جاك صابات لعب 32 دقيقة سجل 15 نقطة بنسبة 38% 1 رميات ثلاثية من 5 و 3 ريباوند (0 هجومي و 3 دفاعي) و 0 ستيل و 2 اسيست

- امين سلمان لعب 29 دقيقة سجل 9 نقاط بنسبة 38% 2 رميات ثلاثية من 5 و 2 ريباوند (0 هجومي و 2 دفاعي) و 0 ستيل و 4 اسيست.

- حضر اللقاء الختامي : عبد المجيد حجة امين عام الاولمبية ، ابراهيم حبش رئيس اتحاد السلة، علاء حجازي مدير ادارة المبيعات بشركة جوال،رؤساء بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا ورؤساء اندية ابداع وارثوذكسي بيت ساحور وقلنديا وبيت جالا ومدير شرطة بيت لحم طارق الحاج ، نائب محافظ بيت لحم والدكتور بدر عقل رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية وناجح العزة من المجلس الاعلى للشباب والرياضة وشخصيات وطنية ابو خليل اللحام،عيسى قراقع وصالح ابو لبن.

واهم ما ميز اللقاء الختامي الروح الرياضية العالية من قبل الفريقين والناديين حيث هنا فريق ابداع فريق بيت ساحور بالفوز واللقب فيما هنا فريق بيت ساحور ابداع بالمركز الثاني .

حكم اللقاء بجدارة الدولي عنان دراغمة وخالد سمحان وبشير عبد العزيز وعلى الطاولة جوني وجوزيف حزبون ودارعلي وراقبها الدولي عادل اسمري .

- حجة وحبش وحجازي يباركون

بارك كل من امين عام اللجنة الاولمبية عبد المجيد حجة ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش ومدير ادارة المبيعات في شركة جوال راعية الدوري علاء حجازي باركوا لارثوذكسي بيت ساحور التتويج والفوز بدوري جوال بجدارة متمنين لهم مزيدا من التقدم والنجاح، كما باركوا لابداع الفوز بكاس المركز الثاني وعلى هذا الفريق الرائع الذي سيكون له مستقبل كبير في السلة الفلسطينية، وشكروا الجميع على الاخلاق الرياضية المميزة التي سادت اجواء اللقاء قبل واثناء وبعد الختام وشكروا ادارة صالة ابو عمار على جهوزية الصالة لهذا الحدث السلوي الكبير.

- مدرب ابداع عصام الحسنات يبارك لبيت ساحور :

إنتهاء الدوري لهذا العام..بكل ما حمل من متاعب ومشاق ..وتحدياتٍ واجهناها، أتقدم بالتهنئة والتبريكات الى الاشقاء في ارثوذكسي ثقافي بيت ساحور لفوزه بلقب الدوري الممتاز 2020 ..وكل الاندية الشقيقية والعزيزة علينا سيما التي تنافست في الفاينل فور واظهرت البطولة بأبهى صورتها ..أرثوذكسي رام الله الفريق العنيد ..والقريبين من القلب اشقاونا في مركز شباب قلنديا ...كل الاحترام..

واضاف: نحن في فريق إبداع لكرة السلة ..هذا الفريق الذي يحمل آمال وطموح وتاريخ... هذا التاريخ الذي شكل لنا مسؤولية ..وحافزا للعمل بكل جد وإجتهاد رغم صعوبة الامكانيات وتواضعها..

وإن أعدنا لفريقنا الحامل لكثير البطولات بعضا من بريقه ..واعدنا اعتلائه لمنصة التتويج ..لذا وجب علينا بداية ان نقف بكل اعتزاز امام كتيبة الابداعيين ..المقاتلين الذين حملوا الرسالة بكل امانة وكانوا عند حسن الظن ..كل بإسمه كان بمكانه قنطار ذهب.. وانتم اليوم الابطال ..والقادم افضل. وقدم الشكر للدرع الحامي لهذا الانجاز ..الادارة المواكبة والحريصة ادارة النادي والمؤسسة ..من كانوا الحضن الدافئ للاعبين واعتز بوجودي بينكم ..الاب الروحي خالد الصيفي ..والاستاذ صالح جادالله العزيمة .. وفاكهة المجموعه الاستاذ احمد صالح ..ولن انسى بقيه العازفين الاستاذ محمد حمدان السند والعون .. واخيرا وليس اخرا الدينامو وحلٌال العقد وسام الحسنات دمتم ذخرا وسندا ...وللمخيم برمته.

والشكر موصول لاتحاد كرة السلة حامي هذا الانجاز ومن يقف على رأسه ابراهيم حبش رئيس الاتحاد كل الاحترام نقدر مجهوداتكم وتعبكم.