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رسمياً.. اكتمال توقيعات سحب الثقة من رئيس برشلونة

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. اكتمال توقيعات سحب الثقة من رئيس برشلونة



وكالات / سما /

اكتملت رسمياً عملية التأكد من صحة التوقيعات المطلوبة لحجب الثقة عن مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ووصلت التوقيعات الصحيحة إلى 16520 توقيعاً، وبالتالي باتت إدارة النادي الكتالوني مضطرة لعقد جلسة عمومية للأعضاء للتصويت العلني أو تقديم الاستقالة وعقد انتخابات مبكرة.

ويجب على مجلس إدارة البارسا قبول طلب المعالجة، والدعوة للتصويت النهائي خلال فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20، وفقاً للمادة 55.5 من القانون الداخلي للنادي الكتالوني.

ودعا بارتوميو إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع المقبل حيث سيتم تحديد ما إذا كان هناك استقالة أو الخضوع للتصويت على اقتراح سحب الثقة.

وفي حال الوصول لمرحلة التصويت النهائي، فإنه ينبغي مشاركة 10% من أعضاء النادي الكتالوني، على أن تحصل حملة حجب الثقة على موافقة ثلثي المشاركين، أي 66.66%.

#برشلونة #سحب الثقة #بارتوميو

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