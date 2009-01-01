  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ولادة 17 طفلا في هولندا.. والوالد "مفاجأة غير متوقعة"

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولادة 17 طفلا في هولندا.. والوالد "مفاجأة غير متوقعة"



وكالات / سما /

قام طبيب نسائي سابق بخداع عدد من النساء قمن بعمليات تلقيح اصطناعي، مما أسفر عن ولادة ما لا يقل عن 17 طفلا، بحسب مستشفى هولندي كان يزاول فيه المهنة.

وكان يان فيلدسخوت المتوفى حاليا قد عمل بين 1981 و1993 في عيادة لمشكلات العقم والخصوبة تابعة لمستشفى إيسالا في زفوله شمال هولندا.

وأشارت المستشفى في بيان إلى أن ما لا يقل عن 17 طفلا وُلدوا، بعد أن قام الطبيب باستخدام سائله المنوي في عمليات التلقيح الاصطناعي، فيما وصفت المستشفى هذه الممارسات بأنها "مرفوضة أخلاقيا".

ولا تستبعد المؤسسة الاستشفائية، التي كانت تحمل اسم "مستشفى صوفيا" حينها، أن يكون فيلدسخوت هو الأب البيولوجي لعدد أكبر من الأطفال.

وبعدما علم بهذه المعلومات نهاية 2019، قررت المستشفى الكشف عنها بصورة مشتركة مع عائلة الطبيب والأبناء المعنيين للمساهمة في "شفافية أكبر" على صعيد عمليات وهب السائل المنوي.

وذكرت وسيلة إعلامية محلية أن انكشاف القضية حصل من باب الصدفة بعدما توصل أحد الأبناء إلى وجود تطابق في الحمض النووي مع قريبة لفيلدسخوت الذي توفي عام 2009، من طريق قاعدة بيانات تجارية.

وفي العام الماضي، خلصت سلسلة فحوص حمض نووي إلى الاشتباه باستخدام مدير سابق لبنك هولندي للسائل المنوي مرات عدة حيواناته المنوية الخاصة بدل تلك العائدة للواهب المختار من العائلة المعنية، وأصبح بذلك الأب البيولوجي لـ49 ابنا، في قضية أثارت فضيحة في هولندا.

#هولندا #إيسالا #تلقيح

الأكثر قراءة اليوم

في تطور دراماتيكي ...فرنسا: مستعدون لحل مختلف عن حل الدولتين

واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم

السفير الأمريكي في تل أبيب يحذر من فوز جو بايدن :سوف يكون نقمة على اسرائيل ودول الخليج

عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر : "كنا على أبواب القاهرة"

صورة الإسرائيليّة حاملة العلم في دُبي تحصد عشرات آلاف الإعجابات والمُشاركات

الأخبار الرئيسية

العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة

ميخائيل ميلشتاين يتساءل: هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" وإرسال 20 ألف مسحة لقطاع غزة

التدخل الروسي وبريد كلينتون.. قصة الوثائق السرية الذي قرر ترامب كشفها..!

لجنة طوارئ شمال غزة تصدر إعلاناً مهماً بشأن اعادة فتح الأسواق اليومية بالمحافظة