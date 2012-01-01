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مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب "صادم"

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب "صادم"



وكالات / سما /

ذكرت تقارير فنية تركية أن النجم نجاتي شاشماز، المعروف بشخصية مراد علمدار بطل مسلسل "وادي الذئاب" مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بسبب قيامه باختراق هاتف زوجته.

وأضافت التقارير أن شاشماز استطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر تطبيق واتساب الخاص بزوجته بالإضافة لـ 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلها دون علمها، وقدمها إلى المحكمة كدليل خيانة ضدها، لاسيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

وعلى إثر ذلك قدمت ناجيهان زوجة الفنان شكوى إلى المدعي العام الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بحبس نجاتي مدة تصل إلى 12 عامًا.

في غضون ذلك كان فيروس كورونا قد أشعل أزمة بين شاشماز وزوجته في وقت سابق، حينما أراد الفنان التركي رؤية ابنيه بعد عودته من أوكرانيا، إلا أنه تفاجأ برفض زوحته لطلبه، وبررت السبب أنه من الآمن أن يدخل الحجر الصحي، للتأكد من سلامته وعدم نقله الفيروس للأولاد؛ ما اضطر شاشماز للاستعانة بالشرطة من أجل رؤية طفليه وهو ما تمكن منه.

وكشفت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن خلافات كبيرة نشبت بين الزوجين، مشيرة إلى أن القضية بدأت باتهام شاشماز لزوجته بأنها "هزت مؤسسة الزوجية لارتكابها الفادح" دون توضيح طبيعة هذا الخطأ.

في سياق ذلك طالب الفنان التركي بحضانة ابنيه علي ويوسف، ومنع زوجته التي تحمل الجنسية الألمانية من السفر بسبب خوفه من أن تتوجه إلى ألمانيا وتأخذ أولاده معها، كما طالب بتعويض مادي قيمته 10 ملايين ليرة تركية.

يذكر أن شاشماز كان قد ارتبط بزوجته عام 2012، ورُزق الزوجان بمولودهما الأول في عام 2013، وأطلقا عليه اسم علي نادر، كما أنجبت نجاهان مولودهما الثاني في عام 2017، وأطلقا عليه اسم "يوسف أمير".

ونجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب"، الذي يعد واحدا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية، وأحد المشرفين على إنتاجه.

وحظي المسلسل بشهرة واسعة في العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، حتى أن شاشماز كان قد صرح سابقًا بأن الجمهور لا يعرف اسمه الحقيقي وعادة ما ينادونه باسم مراد.

#مراد علمدار #اختراق #هاتف #الزوجة #وادي الذئاب

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